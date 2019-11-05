Об этом сообщает онлайн-издание "Украинские новости".

Торги запланированы на 7 ноября 2019 года. О судебном проигрыше в сообщении о торгах речь не идет, рассказал адвокат компании Игорь Кулак.

Ранее (29 октября) Хозяйственный суд Львовской области принял решение по делу о взыскании с ООО "Яблуневый Дар" в пользу неплатежеспособного "Дельта Банка”. И постановил взыскать с компании "Яблуневый дар" лишь 0,37 млн грн. вместо 28,09 млн грн. и 68,498 млн евро.

ООО "Яблуневый Дар" входит в группу предприятий, основным видом деятельности которых является переработка фруктов. Компания принадлежит львовскому бизнесмену Тарасу Барщовскому. Ранее "Яблочный Дар" часто фигурировал в новостях в связи с многочисленными судебными делами о зачете встречных требований с "Дельта Банком".

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