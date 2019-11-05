В течение последних нескольких лет этот пропагандистский ресурс не менее 500 раз был уличен во лжи, направленной на разжигание ненависти и дезориентацию аудитории.

Об этом в понедельник пишет европейское издание EUvsDisinfo, которое выходит под эгидой Европейской службы внешних действий и специализируется на разоблачении дезинформации и защите от нее граждан ЕС.

«Хотя «Первый» является одним из медиа, которые находятся под прямым контролем Кремля, этот телевизионный канал, по информации российской газеты «Ведомости», имеет серьезные финансовые проблемы, которые могут быть связаны с существенным падением рейтинга. Последние опросы показывают, что доверие российской аудитории к каналу упало с 53 процентов в мае 2015 года до 33 процентов в августе 2019 года. Вероятно, аудитория канала испытывает определенную усталость от дезинформации, которую он распространяет, и для такой усталости есть своя причина», - отмечает издание.

Издание напоминает о наиболее вопиющих случаях дезинформации и лжи, которые распространены российским «Первым каналом».

Именно его авторству принадлежит классический пример дезинформации о конфликте в Украине, когда в 2014 году канал распространил информацию о случае с «распятым мальчиком», которого никогда не было на самом деле.

Еще одна известная выходка канала - фейковая история о похищенной и изнасилованной девочке «Лизе» в Германии в 2016 году.

Менее года тому назад «Первый канал» был вынужден в очередной раз признать, что он использовал актера, который должен быть «украинцем» во время фейкового интервью.

Этот ресурс принимал активное участие в распространении дезинформации об уничтожении малайзийского рейса МН17, именно его авторству принадлежит чисто антисемитская конспирологическая теория о «всемирном заговоре Ротшильда».

Иногда этот «источник» оказывался в забавной ситуации - именно российский «Первый» в феврале 2018 года выдал за боевую сцену в Сирии компьютерную графику игры "Arma 3".

В базе данных издания «EUvsDisinfo» накопилось более 500 случаев такой дезинформации.

Знакомство с этой базой, которая находится в открытом доступе, подталкивает к выводу: более половины собственных информационных атак «1 канал», который является главным пропагандистским рупором Кремля, направлял против Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира