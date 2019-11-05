Деловые Сводки
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|Предсказывать даты землетрясений невозможно – сейсмологи
|05.11.2019 19:57
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"Не существует метода, с помощью которого можно предсказать ближайшее сильное землетрясение. Если Вам кто-то начнет прогнозировать "ближайшее", "дальнейшее" время, то в таком случае Вы можете ему не верить, – это не специалист, не сейсмолог", – говорит заместитель директора Института геофизики Александр Кендзера.
Ближайшая к Украине сейсмически опасная территория, откуда могут прийти землетрясения – в Карпатских горах. В случае сильного землетрясения в зоне Вранча – его отголоски могут дойти восьмибальными толчками до Одесской области и Закарпатья. Так было в прошлом веке.
Жители Киева помнят землетрясение, произошедшее более 40 лет назад.
"И стаканы стучали, и и люстра качалась страшно, мы хватали все и на улицу бежали", – вспоминает жительница Киева Надежда Близниченко.
Чтобы спастись – быстро выбегали из квартир.
"А сосед в трусах так и вышел. Из страха вышел в одних трусах. Мы до самого утра ходили под домом, боялись зайти", вспоминает киевлянка Людмила Сангай.
Дома в Киеве строят, рассчитывая, чтобы выстояли при шестибальном землетрясении. Потому что сейсмологи определили – сильнее здесь вряд ли будет трясти.
Чтобы спастись в многоэтажке во время землетрясения, стоит забыть про лифт и ни в коем случае им не пользоваться. Спасатели говорят – кабину может заблокировать.
Быстро убегать из дома – универсальный совет для всех. Тем, кто живет выше третьего этажа и спуститься по лестнице не может, рекомендуют переждать толчки в квартире. Безопасных мест только два. Первое – просвет двери.
"Если будут падать какие-то вещи и будет обрушение конструкций, чтобы вам не нанесли эти вещи вреда и, если плиты сложатся, то будет небольшое пространство, где спасатели смогут вас найти", – говорит начальник управления гражданской защиты ГСЧС Киева Олег Семиволос.
Второе безопасное место – угол несущих стен.
"Если перекрытия будут падать, то несущие стены будут оставаться. Небольшое пространство, где есть возможность спастись от обрушения конструкций", – объясняет начальник управления гражданской защиты ГСЧС Киева Олег Семиволос.
Как можно подальше надо отойти от окон – есть угроза, что стекла потрескаются и ранят. Категорически запрещено прятаться в ванной комнате.
"Ванна это – куб монолитный, вылитый и он может обрушиться в первую очередь", – говорит Олег Семиволос в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».
Спасатели подчеркивают - простые и полезные правила могут сохранить жизнь.