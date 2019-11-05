 ПриватБанк запустил новый сервис пополнения карт KyivSmartCard и проездных в метро - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
ПриватБанк запустил новый сервис пополнения карт KyivSmartCard и проездных в метро
05.11.2019 20:16
Пополнить карты также можно онлайн.  

picture2_privatbank-zapust_360154_p00_05.11.19

ПриватБанк запустил новый сервис пополнения транспортных карт KyivSmartCard и проездных в столичном метро. Об этом сообщается на сайте ПриватБанка.

Заместитель руководителя направления платежей и переводов ПриватБанка Артем Фесько сообщил, что пополнить KyivSmartCard и проездные теперь можно во всех терминалах самообслуживания ПриватБанка.

Такие терминалы украинцы могут найти в фойе станций столичного метрополитена. Пополнить карты можно и онлайн. Для этого нужно воспользоваться приложением Приват24, найти в меню категорию «Транспорт» -> «Киев». Для клиентов, которые не пользуются KyivSmartCard, работает Telegram-бот и покупка разовых QR-билетов в Приват24.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->