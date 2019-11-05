Азовские берега уходят под воду. Суша все время отступает – земляные обрывы валятся в море, пляжи становятся морским дном. Оползни здесь на берегу случаются постоянно. Каждый раз море забирает от нескольких метров до десятков метров грунта.

Жительница Приморского Наталья в море плавает почти каждую неделю, даже зимой. Но только на городском пляже. Неподалеку, под береговыми утесами – страшно. Они высотой шестьдесят метров, и там часто происходят оползни.

"Они все же не очень обжиты, следовательно каких-то трагедий, слава Богу, не происходило. Действительно, посмотрите на эти кручи, они совсем не укреплены", – отмечает Наталья Лякишева, жительница Приморская.

Приморский третий городской пляж за несколько последних лет отдал морю почти сто метров территории. А расположенный неподалеку хлебоприемный пункт едва устоял во время оползня, рассказала глава Приморска, Елена Божкова:

"Один из корпусов этого предприятия был этим сдвигом разрушен, проводились определенные работы по укреплению этого глиняного обрыва"

Оползни – естественное явление для азовского побережья. Единственный способ им противостоять – укрепить берега, говорят ученые. Но это очень дорого.

"Только стоимость проекта составляет 1,2 миллиона гривен, а строительство такого вот берегоукрепления будет в десятки раз больше", – отмечает Елена Божкова, глава Приморска в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина»:

Проект программы укрепления берегов приморцы уже направили в Министерство экологии. Если ее утвердят, работы начнут следующим летом. Средства на это обещают выделить областной совет и государство.

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