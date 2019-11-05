Деловые Сводки
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|В Нью-Дели объявлено ЧС: загрязнение воздуха достигло самого опасного в мире уровня
|05.11.2019 21:50
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Газовая камера, а не город. Так столицу Индии, многомиллионный Нью-Дели, называет городской глава. Загрязнение воздуха там достигло самого опасного в мире уровня и превышает максимально допустимые показатели в 20 раз. В Нью-Дели объявлена чрезвычайная ситуация.
Закрыты школы и садики, временно остановлены строительные работы, машины с четными и нечетными номерами решили пускать в город через день. Из-за смога в другие аэропорты перенаправлены три десятка рейсов.
Главной причиной катастрофического ухудшения воздуха власти считают сжигания на полях в конце сезона. Также на экологии сказываются строительная пыль, автомобильные и промышленные выбросы – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».