Газовая камера, а не город. Так столицу Индии, многомиллионный Нью-Дели, называет городской глава. Загрязнение воздуха там достигло самого опасного в мире уровня и превышает максимально допустимые показатели в 20 раз. В Нью-Дели объявлена чрезвычайная ситуация.

Закрыты школы и садики, временно остановлены строительные работы, машины с четными и нечетными номерами решили пускать в город через день. Из-за смога в другие аэропорты перенаправлены три десятка рейсов.

Главной причиной катастрофического ухудшения воздуха власти считают сжигания на полях в конце сезона. Также на экологии сказываются строительная пыль, автомобильные и промышленные выбросы – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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