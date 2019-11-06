Деловые Сводки
- Синоптик предупреждает о “погодных круть-вертях” до конца недели
- В Киеве зафиксировали вторую самую теплую ночь за 139 лет
- Коммуналка бьет по карманам украинцев: как сэкономить
- Украинцев продают вместе с общежитиями: что изменится в вопросе приватизации
- В Нью-Дели объявлено ЧС: загрязнение воздуха достигло самого опасного в мире уровня
|В Киеве зафиксировали вторую самую теплую ночь за 139 лет
|06.11.2019 09:04
|
Об этом сообщает во вторник Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
"По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже 12,3°С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1930 года было повторено", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что за прошлые сутки, 4 ноября, в Киеве были зафиксированы два температурных рекорда.
Так, после полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до + 17,6°С, что на 2,7°С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году.
При этом среднесуточная температура составила +12,9°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1996 года.
По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября, добавили в обсерватории.