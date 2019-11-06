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|Синоптик предупреждает о “погодных круть-вертях” до конца недели
|06.11.2019 09:23
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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Сыро, тепло и ветрено - основные действующие лица завтрашнего синоптического дня в Украине. 5 ноября через нашу территорию будет проходить атмосферный фронт - посол сразу трех циклонов Zend, Benedikt и Arne. Поэтому постоянно будут проходить периодические дожди: сначала ночью и утром в западных и северных областях, далее вплоть до нашего востока. Завтра днем дожди наиболее вероятны вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон, осадки будут колебаться слева и справа от этого участка. Также днем дожди пройдут на Закарпатье. На остальной территории Украины - без существенных осадков", - отметила она.
По данным синоптика, ветер завтра будет юго-западного направления, теплый, порывистый, до сильного.
Температура воздуха +14 + 20 градусов, на западе и востоке + 11 + 16 градусов.
В Киеве, по данным синоптика, дождь более вероятен ночью, завтра днем - без существенных осадков. Ветер в столице также будет порывистым, с юго-запада. Температура воздуха ночью +11 + 13, днем около +15 градусов.
"Ближайшее похолодание ожидается 7 ноября, но только на западе и севере Украины. Пока греемся", - подытожила Диденко.
Грейтесь, экономьте тепло и держите голову в равновесии при таких погодных круть-вертях”, - пишет Диденко.