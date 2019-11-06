Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции строительства станции метро "Мостицкая", сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня мы проводим совещание на будущем месте станции метро "Мостицкая" - линия метро на Виноградарь. Работы идут интенсивно. Хочу подчеркнуть, что строительство метро для нас является приоритетом. Знаем, что этой ветки метро ждут жители Виноградаря", - сказал Кличко.

Он отметил, что город выполняет свои обязательства перед подрядчиком и предоставил более 2 миллиардов гривень на выполнение работ и приобретение оборудования.

"Что касается обязательств города Киева, то мы их выполняем в полном объеме. Более 2 миллиардов гривень предоплаты подрядчику осуществлено, сейчас мы контролируем, чтобы все средства эффективно использовались, а работы продолжались без срывов", - подчеркнул Кличко.

Мэр сообщил, что на объекте уже сделаны подпорные стенки на глубину 25 метров.

Как отметил генеральный директор "Киевметростроя" Василий Кобиль, две новые станции будут открыты до конца 2021 года.

"Станция метро будет открыта вовремя, согласно графику выполнения работ. Мы интенсивно работаем с заказчиком. Сегодня мы решили немало вопросов, касающихся переноса инженерных сетей", - рассказал Кобиль.

Он сообщил, что в настоящее время продолжается обустройство строительных площадок и сооружения ограждающей конструкции методом «стена в грунте» на площадках для строительства вентиляционных узлов станции "Мостицкая".

"К весне планируем смонтировать щит для проходки подземным способом. Это большой механизм, проходящий под землей. Кроме этого, мы перенесем все возможные инженерные сети и полным ходом пойдет открытый способ, то есть на этой развязке будем строить станционный комплекс, уже непосредственно будет котлован. Мы планируем через полгода начинать монолитные работы непосредственно самих тоннелей", - рассказал он.

Как сообщалось, строительство метро на Виноградарь планируют завершить до 2021 года. Это предусмотрено договором, который заключили Киевский метрополитен и победитель тендера на Prozorro ПАО "Киевметрострой" о продлении Сырецко-Печерской ветки.

Согласно документу, работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составляет 5 млрд 993 млн грн.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 километра предполагается строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

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