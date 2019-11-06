Об этом сообщается на сайте КГГА.

«Это позволило нам значительно сократить то количество аварий, которое могло бы возникнуть на этих участках. Однако, учитывая серьезную изношенность большинства трубопроводов, городу необходима дальнейшая их замена. Мы продолжим эту масштабную работу», - сказал заместитель председателя КГГА Пантелеев.

По его словам, специалисты «Киевтеплоэнерго» осуществляют переподключение ближайших домов на другие магистрали, следовательно перебоев в снабжении услуг не будет.

Провалы образовались непосредственно на автодорожном полотне в двух местах, размером 3х3 м каждая.

Заместитель председателя КГГА напомнил, что в этом году в столице заменили 130 км аварийных трубопроводов.

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