Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Сыро, тепло и ветрено - основные действующие лица завтрашнего синоптического дня в Украине. 5 ноября через нашу территорию будет проходить атмосферный фронт - посол сразу трех циклонов Zend, Benedikt и Arne. Поэтому постоянно будут проходить периодические дожди: сначала ночью и утром в западных и северных областях, далее вплоть до нашего востока. Завтра днем ​​дожди наиболее вероятны вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон, осадки будут колебаться слева и справа от этого участка. Также днем ​​дожди пройдут на Закарпатье. На остальной территории Украины - без существенных осадков", - отметила она.

По данным синоптика, ветер завтра будет юго-западного направления, теплый, порывистый, до сильного.

Температура воздуха +14 + 20 градусов, на западе и востоке + 11 + 16 градусов.

В Киеве, по данным синоптика, дождь более вероятен ночью, завтра днем ​​- без существенных осадков. Ветер в столице также будет порывистым, с юго-запада. Температура воздуха ночью +11 + 13, днем ​​около +15 градусов.

"Ближайшее похолодание ожидается 7 ноября, но только на западе и севере Украины. Пока греемся", - подытожила Диденко.

Грейтесь, экономьте тепло и держите голову в равновесии при таких погодных круть-вертях”, - пишет Диденко.

В следующие два дня, 7-8 ноября, сохранится облачная с прояснениями погода. В западных, северных, центральных и Харьковской областях днем 7 ноября и ночью 8 ноября небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; на юге и востоке страны ночью 7-12°, днем 15-20°.

9-10 ноября в Украине преимущественно без осадков, лишь 10 ноября на крайнем западе страны дождь.

Температура ночью 4-10°, на побережье до 13°, днем 11-17°, в южной части 14-20°, 10 ноября на крайнем западе страны 8-14°.

В Киеве и Киевской области 6 ноября переменная облачность. Ночью без осадков, днем кое-где небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью в столице 9-11°, днем 17-19°; по области ночью 6-11°, днем 15-20°.

В течение 7-8 ноября в Киеве, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Днем 7 ноября и ночью 8 ноября небольшой дождь, в остальное время - без осадков.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

Преимущественно без осадков ожидается в столице также 9-10 ноября. Температура ночью составит 5-10°, днем 11-16°.

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