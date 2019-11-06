Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Жилой массив Выгуровщина - Троещина, где проживает около 300 тысяч человек, является одним из самых проблемных по транспортному сообщению в городе Киеве. Путь к ближайшей станции метро «Почайна» проходит через Северный мост, который связывает два берега Днепра. Более сорока лет назад этого было вполне довольно, но теперь - нет", - говорится в сообщении.

Как отметила автор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Татьяна Мелихова, стоимость строительства метро на Троещину оценивают в пределах 40-50 миллиардов гривень, что практически равно годовому бюджету г. Киева.

"А появление новой ветки метро к массиву прогнозируют не раньше, чем в 2035 году. А по нормативам нужно минимум шесть лет, чтобы завершить строительство Подольско - Воскресенского моста. Сейчас даже проекта Подольско - Выгуровской линии не существует. Поэтому городу крайне необходима финансовая поддержка государства», - отметила она.

Проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Как сообщал Укринформ, в марте мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что для строительства метро на Троещину необходимо 4-5 лет при условии надлежащего финансирования.

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