Принесение присяги судьями Конституционного суда
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06.11.2019
Киев, Украина
УНІАН
11
Метки: клятва, судьи, Конституционный суд.
Принесение присяги судьями Конституционного суда
Недавно избранные судьи Конституционного суда Петр Филюк и Галина Юровская приняли присягу в Киеве. На церемонии также присутствовали председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель Верховного суда Валентина Данишевская. Церемония состоялась на специальном пленарном заседании.