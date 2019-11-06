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- Треть украинцев вообще не имеют сбережений
|Треть украинцев вообще не имеют сбережений
|06.11.2019 13:03
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Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group
По данным опроса, еще треть имеют сбережения, которых хватит на срок до двух месяцев: меньше, чем на месяц (10%), на месяц (12%) и на два месяца (11%).
На срок от трех до шести месяцев хватит сбережений 11% украинцев, а 3% рассчитывают на то, что им хватит сбережений более чем на 7 месяцев.
Почти пятая часть респондентов (17%) не смогли оценить на какое время им хватит сбережений в случае потери имеющихся источников доходов.
Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года между 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная ошибка выборки - 2,2%.