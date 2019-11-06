Деловые Сводки
- Выплаты на детей существенно вырастут в следующем году - проект бюджета
- В Киеве хотят запретить размещение сигарет в витринах магазинов
- На "Государство в смартфоне" от "команды Зеленского" не оказалось денег
- Евросоюз "стареет" — посчитали средний возраст населения в странах
- Треть украинцев вообще не имеют сбережений
|На "Государство в смартфоне" от "команды Зеленского" не оказалось денег
|06.11.2019 13:39
|
Об этом в Facebook сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Государство в смартфоне (приложение, портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и др.) бюджет не заложен. Есть 30,8 млн на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше", - написал вице-премьер.
По словам Федорова, он делает ставку на эффективную команду и международную техническую помощь, государственно-частное партнерство, волонтерство.
"В нашем направлении, на данном этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом. А диджитализация - это эффективность, трансформация, и, надеюсь влияние на увеличение бюджета на 2021 год", - резюмировал Федоров.