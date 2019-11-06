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|Билл Гейтс потерял второе место в списке богатейших людей
|06.11.2019 15:13
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Глава французской корпорации LVMH, объединяющий такие знаменитые бренды, как Louis Vuitton, Moet и Hennessy, 70-летний Бернар Арно подвинул основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса со второй строчки в рейтинге Forbes.
Оценочная стоимость его состояния – 107 миллиардов долларов, что на 200 миллионов больше, чем у Гейтса. Арно также считается самым богатым человеком в Европе.
Первое место по-прежнему занимает основатель компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 112,3 миллиарда долларов. На место Безоса в рейтинге не повлиял даже его разорительный развод с женой