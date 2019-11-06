В Украине 6 ноября будет не слишком сухо. Между тем, некоторым регионам обещают много солнца и жару до +22 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе страны сегодня ожидаются осенние ливни и даже грозы. Воздух прогреется в пределах +12…+18 градусов по Цельсию. На востоке Украины без осадков, за исключением Сумм. На термометре +14…+17 градусов по Цельсию. Южным регионам напророчили яркое возвращение “бабьего лета”. Температура воздуха поднимется от +18 до +22 градуса по Цельсию.

В северной части страны сегодня тепло, но синоптики обещают грозы и дожди. На улице +16…+19 градусов по Цельсию. В Центральной Украине 6 ноября частично без осадков. Некоторым регионам обещают грозы и шквалы. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +19 градусов по Цельсию.

В столице 6 ноября кратковременные дожди на протяжении дня. Воздух прогреется в пределах +17…+19 градусов по Цельсию.

Напомним, синоптики напророчили осенние ливни. Многим областям стоит ожидать осенних дождей.





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