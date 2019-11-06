Верховная Рада может упростить процесс оценки имущества перед его продажей. Профильный комитет ВР поддержал законопроект, который позволяет избавиться от площадок-посредников при оценке имущества. Теперь дело за депутатами.

Об этом пишет Новое время.

Если депутаты проголосуют за законопроект, то многим оценщикам придется искать работу. Люди получат доступ к модулю Фонда госимущества и смогут самостоятельно указывать в нем все данные о квартире или доме. И это будет стоить всего 51 грн.

В 2018 году Фонд госимущества выдал дозволение Ви Ай Пи Департамент (обслуживает площадку Оценка. online) на подключение к Единой базе оценщиков.

Всего такие услуги предоставляло четыре площадки: помимо Оценка. online, оценкой занимается Профессиональная оценка (компания Про закупівлі), Экспресс Оценка (компания Акцепт онлайн) и Реестр оценка (информационно-консалтинговый центр АСБОУ).

Но люди иногда имели претензии к их работе.

“Оценка была выше, чем реально стоила квартира. Например, в прошлом году мы продавали трехкомнатную квартиру за 1,070 млн грн, а система оценила ее в 1,3 млн грн. Налоги пришлось платить с большей суммы“, — рассказывает директор АН Брок-риелти Дмитрий Корчев.

Теперь, если нардепы примут решение открыть доступ к Единой базе данных, украинцы перестанут нуждаться в услугах оценщика.

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