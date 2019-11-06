Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Харьков, а именно завод концерна Укроборнпром имени Малышева. Впечатления президента оказались неоднозначными.Об этом сообщает локальный сайт 052.

“Мы были на авиазаводе, на легендарном заводе Малышева... Вы знаете, я в шоке. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили. А в советские времена - 900 танков за год. Что происходит с нашими предприятиями?“ – подчеркнул он.

Зеленский спросил: Почему у вас везде так холодно? Также президент прокомментировал проблемы низких заработных плат на предприятиях.

“Долги по зарплатам до четырёх лет. На ХАЗе зарплата 3,5 тысяч. Как с такой зарплатой можно называть себя человеком? Зимой люди работали при нулевой температуре. Мы относимся к людям как к скоту, а потом от них что-то хотим. Я хочу со всем этим разобраться“, - подчеркнул президент.





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