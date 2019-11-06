Украинцы рассказали, какие имеют источники доходов. Для основной массы семей главный доход — это заработная плата. Такие данные опубликовала компания Research & Branding Group.

64% украинских семей получают главный доход от заработной платы, 29% - от пенсии. Также в перечень источников дохода входят доходы от сельскохозяйственного приусадебного хозяйства — 10%.

7% украинцев получат деньги от самозанятости.

6% - от социальных выплат, дотаций, субсидий, стипендий 2% получают прибыль от инвестиций, сбережений или страховки.

И только 1% имеют доход от пособий по безработице или выходных пособий.

На сегодня треть украинцев не имеют отложенных на “черный день“ средств — 35%.

Еще треть имеют сбережения, которых хватит на срок до двух месяцев, меньше, чем на месяц- 10%, на месяц - 12% и на 2 месяца 11%.

На срок от трех до шести месяцев хватит сбережений у 11% украинцев, а 3% рассчитывают на то, что им хватит сбережений более чем на 7 месяцев.

Почти пятая часть респондентов (17%) не смогли оценить, на какое время им хватит сбережений в случае потери имеющихся источников доходов, пишет bigmir.net.

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