Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Запрет вводится с 20 ноября.

"Мы приняли решение о запрете ввоза в Украину старых железнодорожных вагонов из Российской Федерации. Сейчас этот запрет установлен с 1 марта, мы считаем, что это нужно сделать раньше. Поэтому вводим этот запрет с 20 ноября. Это избавит нас от значительной часть хлама, который едет к нам, и потом, эксплуатируясь на наших железнодорожных путях, создает опасность людям", - сказал Гончарук.

По данным Мининфраструктуры, после объявления о введении указанного запрета с марта 2020 года из РФ в Украину ввезено свыше 3000 грузовых вагонов устаревшего парка.

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