Киев был освобожден в результате Киевской наступательной операции, которая длилась с 3-го по 13 ноября 1943 года и была составной частью Битвы за Днепр – одной из самых масштабных и самых кровопролитных военных операций во всей мировой истории. В ней было задействовано до четырех миллионов человек с обеих сторон, а потери составили более двух миллионов человек. Во время освобождения Киева советские войска понесли огромные потери, поскольку по негласному приказу Сталина столицу Украины надо было взять к очередной годовщине Октябрьской революции.

Как известно, самые ожесточенные бои шли за Букринский плацдарм, который,, в противовес Лютежскому, не был успешным. Ночь с 5 на 6 ноября стала решающей в битве за Киев. По Брест-Литовскому шоссе (проспект Победы) в город прорвались первые танки. До четырех утра сопротивление противника в городе было сломлено. После обеда в Киев вошли основные части советской армии.

Город был разрушен и почти пусто В центре – лишь обгоревшие руины (отступая, гитлеровцы жгли все, что могли), между которых кое-где можно было увидеть отдельных истощенных, деморализованных киевлян. Больше жителей встречалось на Подоле, Шулявке, Демеевке. Всего в городе в это время насчитывалось около 100 тысяч жителей, то есть лишь десятая часть довоенного населения. Силами военнопленных нацисты пытались в последние месяцы своей власти замести следы массовых убийств в Бабьем яру и в районах расположения концлагерей. Но скрыть эти преступления было невозможно.

Гитлеровская оккупация Киева длилась 778 дней – с 19 сентября 1941 по 6 ноября 1943 года.

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