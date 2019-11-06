|Услуги частных детективов приобретают популярность в Украине
|06.11.2019 19:36
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Новые правила для частных детективов могут появиться в Украине. В Верховной Раде хотят обязать сыщиков получать лицензию, иначе их услуги окажутся вне закона. В то же время услуги частных детективов становятся все популярнее в Украине. Их сфера – поиск похищенных ценностей, автомобилей и даже пропавших без вести людей.
Антонина с ужасом вспоминает, как похитили ее несовершеннолетнюю дочь. Бывший муж забрал ее на прогулку, и вместо того, чтобы вернуть домой, повез в другой город, выключив телефон.
Руслан Болгов, председатель комиссии по этике Ассоциации частных детективов Украины:
В основном именно частные детективы имеют больше времени и возможностей, для достижения положительного результата.
"Конституцией Украины запрещено вмешательство в частную жизнь лиц – осуществление видеозаписи, осуществление аудиозаписи разговоров, отслеживание, наблюдение за лицами. Такая деятельность является разрешенной только в рамках процессов и исключительно должно быть санкционировано или следственными подразделениями и процессуальными руководителями или со стороны суда", – объясняет Екатерина Григораш, адвокат, в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".