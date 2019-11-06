Соответствующее решение было принято на заседании правительство в среду, 6 ноября, передает РБК-Украина.

Проект TEN-T предусматривает создание к 2030 году новой транспортной системы на территории ЕС. Ожидается, что новая система объединит 94 морских и речных портов, 38 международных аэропортов и около 15 тыс. км скоростных железных дорог.

С украинской стороны в привлечении европейского кредита заинтересован Укравтодор, который готовит новый проект по улучшению состояния автомобильных дорог по маршрутам международных транспортных коридоров.

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