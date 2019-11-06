 Кабмин одобрил привлечение €450 млн кредита на ремонт дорог - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Кабмин одобрил привлечение €450 млн кредита на ремонт дорог
06.11.2019 19:54
Кабинет министров одобрил привлечение кредита Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн евро для развития трансъевропейской транспортной сети.

doroga_new

Соответствующее решение было принято на заседании правительство в среду, 6 ноября, передает РБК-Украина.

Проект TEN-T предусматривает создание к 2030 году новой транспортной системы на территории ЕС. Ожидается, что новая система объединит 94 морских и речных портов, 38 международных аэропортов и около 15 тыс. км скоростных железных дорог.

С украинской стороны в привлечении европейского кредита заинтересован Укравтодор, который готовит новый проект по улучшению состояния автомобильных дорог по маршрутам международных транспортных коридоров.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->