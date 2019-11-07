Олег Ляшко та Андрій Герус побились в аеропорту «Бориспіль»
07.11.2019 09:51
7 ноября
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Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко влаштував скандал із депутатом фракції "Слуга народу" Андрієм Герусом на тему імпортованої Україною електроенергії. Ляшко нібито випадково зустрів Геруса у залі офіційних делегацій VIP-терміналу "Борисполя". Запитав, чому "слуга народу" не з народом і за які гроші той влаштовує переліт. Далі Ляшко взявся питати про російську енергію і назвав Геруса "довб..ом". Після того як колишній нардеп ткнув у чинного нардепа пальцем, між ними зав'язалася штовханина, під час якої Ляшко вчепився за Герусову сорочку і порвав її. Повідомлення Ляшка: "Сьогодні випадково побачив у ЗОДі "слугу народа" Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли у російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками". Повідомлення Геруса: "Сьогодні відомий захисник бізнесу Ахметова, забутий всіма Ляшко мене очікував у аеропорту Бориспіль, щоб влаштувати шоу-провокацію".