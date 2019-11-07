Об этом говорится в мемуарах личной советницы и главного модельера королевы Анджелы Келли, сообщает Daily Mail.

«Если Ее Величество будет необходимо появиться на мероприятии в отдельно холодную погоду, то для того, чтобы ей было тепло, с 2019 года будет использоваться искусственный мех», — написала Келли.

Как отмечает издание, в Букингемском дворце подтвердили переход королевы на использование искусственного меха в новых предметах ее гардероба.

Во дворце не стали уточнять, будет ли новое правило распространяться на церемониальную одежду монарха, а именно плащ из бархата и горностая, который королева надевает на открытие парламента.

Активисты по защите прав животных, которые годами критиковали королевскую семью за ношение одежды с натуральным мехом, назвали решение Елизаветы II «позитивным», однако призвали монарха заменить мех также и на церемониальной одежде.

Как известно, уже почти 20 лет в Великобритании запрещено разведение животных «на мех», однако пока нет запрета на экспорт меха из других стран.

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