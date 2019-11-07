На столичной Борщаговке сосед открыл стрельбу из-за электричества
07.11.2019 13:33
7 ноября
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07.11.2019
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Метки: Киев, стрельба, конфликты.
7 ноября
До двух часов ночи врачи оперировали Николая Бугайова — его в упор накануне вечером расстрелял сосед Алексей Берестецкий. Причиной конфликта стала электрика, к которой, по словам соседей, Берестецкий подключался незаконно. «Операция длилась до двух часов ночи. Прогноз вроде нормальный», — рассказала соседка Светлана Панюшкина. Пуля задела вену на ноге, уточняет свидетельница произошедшего, а Николай потерял много крови.