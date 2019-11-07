7 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В США 56% избирателей надеются на переизбрание Трампа • Бородянский сказал, куда жаловаться на религиозные конфликты • Центр влияния на УПЦ МП находится в Москве - Бородянский • Международные резервы сохранились на уровне $21,4 млрд • В Мукачево зацвела “осенняя” сакура • Волкер пояснил причину плохого отношения Трампа к Украине • Елизавета II исключила из гардероба натуральный мехвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Киев, стрельба, конфликты. 7 ноября 100Киев, стрельба, конфликты. До двух часов ночи врачи оперировали Николая Бугайова — его в упор накануне вечером расстрелял сосед Алексей Берестецкий. Причиной конфликта стала электрика, к которой, по словам соседей, Берестецкий подключался незаконно. «Операция длилась до двух часов ночи. Прогноз вроде нормальный», — рассказала соседка Светлана Панюшкина. Пуля задела вену на ноге, уточняет свидетельница произошедшего, а Николай потерял много крови. Фоторепортажи Популярные теги фотопроект, автомобили, люди, портрет, тест-драйв, туризм, пейзажи, экология, фестивали, Порошенко, путешествия, Россия, самолеты, Львов, история, депутаты, досуг, парады, Дмитрий Дятлов, фотографы, уикенд, #Євромайдан, ЗСУ, стихийные бедствия, НАТО, джаз, юмор, вера, мода, акции, заводы, политика, учения, столкновения, Александр Зубко, авиация, футбол, церковь, Нацгвардия, концерты, выборы, город, культура, Путин, фотоконкурсы, дизайн, технологии, Сергей Смоленцев, беспорядки, транспорт, полиция, Карпаты, военная техника, Саакашвили, марш, общество, Шахтер, живопись, искусство, знаменитости, ВМС, АТО, животные, фотоподборки, корабли, мир, ВСУ, Майдан, традиции, оккупация, митинги, фотография, архитектура, Одесса, война, суд, политики, аннексия Крыма, Львів, милиция, солдат, музыка, выставки, женщины, Донбасс, кошки, катастрофы, спорт, бизнес, Киев, Динамо, протесты, дети, Верховная Рада, природа, зима, цирк, США, праздники, соревнования Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис фотопроект, автомобили, люди, портрет, тест-драйв, туризм, пейзажи, экология, фестивали, Порошенко, путешествия, Россия, самолеты, Львов, история, депутаты, досуг, парады, Дмитрий Дятлов, фотографы, уикенд, #Євромайдан, ЗСУ, стихийные бедствия, НАТО, джаз, юмор, вера, мода, акции, заводы, политика, учения, столкновения, Александр Зубко, авиация, футбол, церковь, Нацгвардия, концерты, выборы, город, культура, Путин, фотоконкурсы, дизайн, технологии, Сергей Смоленцев, беспорядки, транспорт, полиция, Карпаты, военная техника, Саакашвили, марш, общество, Шахтер, живопись, искусство, знаменитости, ВМС, АТО, животные, фотоподборки, корабли, мир, ВСУ, Майдан, традиции, оккупация, митинги, фотография, архитектура, Одесса, война, суд, политики, аннексия Крыма, Львів, милиция, солдат, музыка, выставки, женщины, Донбасс, кошки, катастрофы, спорт, бизнес, Киев, Динамо, протесты, дети, Верховная Рада, природа, зима, цирк, США, праздники, соревнованияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи До двух часов ночи врачи оперировали Николая Бугайова — его в упор накануне вечером расстрелял сосед Алексей Берестецкий. Причиной конфликта стала электрика, к которой, по словам соседей, Берестецкий подключался незаконно. «Операция длилась до двух часов ночи. Прогноз вроде нормальный», — рассказала соседка Светлана Панюшкина. Пуля задела вену на ноге, уточняет свидетельница произошедшего, а Николай потерял много крови. 07.11.2019



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