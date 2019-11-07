Чернослив в большом количестве содержит органические кислоты, пектиновые вещества, кальций, фосфор, магний, железо. Среди полезных веществ, входящих в состав чернослива, ряд сахаров – фруктоза, глюкоза, сахароза, а также витамины А, В, С и РР.

На что еще благоприятно влияет чернослив

Кому нельзя чернослив

Несмотря на очевидную пользу чернослива, его не следует давать детям и людям с чувствительной системой ЖКТ, так как ягоды сливы обладают сильным слабительным эффектом.

Чернослив нельзя есть (ни в каком виде) людям, у которых наблюдаются такие проблемы со здоровьем, как:

Из-за высокой калорийности не стоит налегать на чернослив при ожирении – максимум 50 г в день. Такое же количество рекомендовано кормящим женщинам чтобы не вызвать проблемы с пищеварением у младенца.

Сколько чернослива можно есть в день

Взрослому здоровому человеку полезно будет съедать в течение дня до 6 штук. Если эту норму превысить, то можно получить расстройство пищеварения из-за большого количества пищевых волокон в составе.

Детям же разрешается вводить чернослив в рацион с 3-х летнего возраста, начиная с небольших доз, внимательно наблюдая за реакцией маленького организма.

Чернослив полезен и вкусен как в чистом виде, так и в блюдах.

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