Кабмин намерен избавить украинцев от необходимости давать письменное согласие на обработку персональных данных при обращении в государственные органы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Вчера на заседании Кабмина мы проголосовали за законопроект, который сделает в Украине немного меньше бюрократии. Недавно я писал о вездесущем документе “Согласие на обработку персональных данных“.

В любых госучреждениях, в школах, в больницах - везде подсовывают этот листок и просят заполнить. Кстати, часто этим грешит и бизнес, - написал он.

По словам министра, проблема заключается в том, что действующее законодательство недостаточно четко описывает механизм согласия на обработку данных. Изначально идея была в том, чтобы обеспечить украинцам тот же уровень защиты персональных данных, который существует в ЕС.

Но при этом европейцев никто не заставляет подписывать бумажки такого рода. Вчера мы подали в Раду акт, который должен, с одной стороны, лучше защитить украинцев в том, как организации обращаются с их данными. С другой стороны, мы должны избавиться от этой бумажки, которая на самом деле никого ни от чего не защищает, - рассказал Дубилет.

Но при этом министр указывает на недостаточность простого принятия нового закона. После этого будем бегать с огнеметом по бюджетным организациям и выжигать этот документ. Ну и заодно будем учить бизнес, чтобы он, перестраховываясь, тоже не плодил лишнюю бюрократию, - добавил министр.

Напомним, закрыть больничный можно будет без похода к врачу. Больничные листы станут электронными, что упростит их закрытие, но усложнит подделку.





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