Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"На этом мурале изображен ребенок, который хочет иметь национальность, хочет иметь гражданство", - сказал представитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу во время открытия муралу.

Мурал расположен на стене дома по улице Ярославская, 11 в Киеве. На нем изображен ребенок, который держит в руках нарисованный паспорт с надписью "Я гражданин". За спиной ребенка - открытое окно, за которым виден пейзаж с Ласточкиным гнездом в Крыму.

Открытие мурала посвящено пятилетию кампании #IBelong от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), целью которой является преодоление проблемы безгражданства до 2024 года.

"Сейчас сложная ситуация в Украине - с Крымом, с востоком. Меня очень поразило - где-то 2 года назад я в Facebook увидела публикацию, где маленький мальчик из Крыма нарисовал себе украинский паспорт. Даже ребенок уже пытается себя идентифицировать. Когда в этом году я увидела творческую идею сделать такой мурал, осветить проблему безгражданства, я решила не делать грустных заплаканных глаз детей, а хотела что-то оптимистичное, что человек мечтает стать гражданином, и его мечты могут воплотиться в жизнь", - рассказала художница Екатерина Рудакова, которая создала мурал.

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