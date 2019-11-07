 Миссия МВФ отложила визит в Украину - СМИ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Миссия МВФ отложила визит в Украину - СМИ
07.11.2019 18:34
Миссия МВФ отложила визит в Украину на несколько недель.

mvf_new

Об этом в четверг, 7 ноября, пишет Лига. Финансы со ссылкой на собственные источники.

21 октября в Кабмине заявили, что новая миссия МВФ прибудет в Украину через две недели.

Как сказали сотрудники представительства МВФ в Украине, точная дата приезда миссии еще не определена.

Как пишет издание, в Киеве задача собирается изучить продвижение правительства на пути реформ. В частности, будут проанализированы 10 реформ:

  1. установление дефицита бюджета на уровне 2% от ВВП, требуемом МВФ (уже внесено в проект бюджета);
  2. возвращение ответственности за незаконное обогащение;
  3. реформа Фонда гарантирования вкладов физических лиц;
  4. предоставление разрешения на прослушку НАБУ и ГБР (соответствующий закон уже принят);
  5. введение независимых наблюдательных советов госбанков;
  6. анбандлинг "Нафтогаза" (закон принят, но еще не подписан президентом);
  7. введение рыночных цен на газ (планируется "Нафтогазом" с 1 января);
  8. принятие закона о рынке земли;
  9. обеспечение независимости Антимонопольного комитета;
  10. работа Нацбанка на банковском рынке.

Отмечается, что причиной вероятного переноса визита миссии МВФ может быть довольно мягкое наказание за незаконное обогащение, закон о котром недавно приняла Верховная Рада.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->