 Истребитель США F-16 случайно уронил ракету на Японию - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Истребитель США F-16 случайно уронил ракету на Японию
07.11.2019 18:52
F-16 выпустил снаряд в пяти километрах от полигона. Информации о пострадавших не поступало, причина случившегося устанавливается.  

Yaponia_07.11.19

Военный истребитель США F-16 уронил учебную ракету во время полета над Японией. Об этом сообщила пресс-служба командования сил США в Японии в четверг, 7 ноября.

"Во время обучения в Мисаве F-16 выпустил снаряд в пяти километрах от полигона поздно вечером в среду", - говорится в сообщении. Там также отметили, что причина случившегося устанавливается, о пострадавших информации не поступало.

При этом американцы считают, что случай подчеркивает "важность учений, приближенных к реальным условиям".

Напомним, что ранее в небе над Германией истребитель потерял два топливных бака. Tornado возвращался с учений на авиабазу Шлезвиг. Причина, по которой самолет потерял баки, пока неизвестна.

Также сообщалось, что в США истребитель F-16 врезался в здание. Боевой самолет упал на крышу здания возле военной базы. Пилот успел катапультироваться.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->