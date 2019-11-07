Об этом сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщает Укринформ в четверг, 7 ноября.

"Я считаю, что это (позиция Польши относительно квот на автоперевозки для Украины – ред.) на самом деле экономический геноцид и откровенное издевательство над украинской экономикой. Это душит нашу торговлю с Европейским Союзом", – заявил Качка на брифинге в рамках конференции Торговые войны: искусство защиты.

Он добавил, что Украина будет "поднимать эту проблему до тех пор, пока она не будет решена".

"Мы считаем, что это не двусторонний вопрос, это вопрос сознательного ущерба нашим экономическим отношениям с Европейским Союзом", – подчеркнул торгпред Украины.

Ранее стало известно, что Польша предоставит 15 тысяч дополнительных разрешений на перевозку грузов для украинского автотранспорта. А на 2020 год Польша предоставит Украине 160 тысяч разрешений на въезд. Но в Мининфраструктуры отмечали, что будут настаивать на увеличении квоты до 200 тысяч. Для сравнения, в 2018 году Украина имела общее количество разрешений в 260 тысяч.

Ключевой аргумент польской переговорной команды – интересы перевозчиков Польши.

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