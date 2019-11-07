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Киев заговорил о "других способах" блокировки СП-2
07.11.2019 20:06
Решение властей Германии, которое позволит обойти ограничения новой Газовой директивы ЕС для газопровода Северной поток-2, в случае принятия будет обжаловано в суде.

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Об этом в четверг, 7 ноября, сообщил торговый представитель Украины - замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, сообщает в Twitter журналист Евгений Солонина.

Ранее СМИ сообщили, что правящая коалиция в правительстве Германии разработала новый законопроект, который исключит Северный поток-2 из действия обновленной газовой директивы ЕС.

"Это могут быть судебные процедуры между Европейской комиссией, правительством Германии, Польшей, Украиной… Между многими ", - сказал он.

"По сути, продолжается попытка сохранить старую модель рынка газа, в котором РФ - некий динозавр", - добавил Качка.

По его словам, такая инициатива приведет к долгосрочным судебным процедурам, которые заблокируют работу газопровода.

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