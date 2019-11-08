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|Зеленский — о знании украинского: Иногда забываю, как перевести на русский
|08.11.2019 11:17
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Об этом Зеленский сказал в своем видеоблоге, выложенном на странице президента в Facebook.
"Уровень украинского, по моему мнению, он растет, но я знаю, что есть ошибки с ударениями и с некоторыми словами. Хочу говорить лучше. Может, и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь его знать. Практика, больше говорить, лучше - с умными людьми", - отметил Зеленский.
Он добавил, что уже начинает иногда забывать, как переводятся слова на русский язык, и помнит только украинское его соответствие.
"Я общался с человеком на русском языке, и иногда забывал слова. Я говорил человеку, который тогда был рядом со мной "Как это по-русски?", и называл украинское слово. Иногда уже и такие примеры есть", - сказал Зеленский.