8 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Зеленский — о знании украинского: Иногда забываю, как перевести на русский • Иск о запрете Президенту говорить на негосударственном языке рассмотрят повторно • Украинцам прогнозируют "температурные качели" - от 4° до 20° тепла • Киев за день побил два температурных рекорда • Контрабанда для ВМФ РФ: Раскрыта схема вывоза оборудования • В Кабмине хотят отменить согласие на обработку персональных данных — Дубилет • Торгпред Украины: Квоты Польши на перевозки – "экономический геноцид"все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: образование, школа, дети, общество, языковая политика, русский язык, мова. 8 ноября 35образование, школа, дети, общество, языковая политика, русский язык, мова. Із вересня 2020 року школи з російською мовою викладання мають перейти на українську. Станом на 2018-й в Україні було 194 такі школи (за даними міносвіти). Чи готові до змін учителі й батьки? Фоторепортажи Популярные теги фотография, соревнования, Дмитрий Дятлов, Сергей Смоленцев, Одесса, зима, уикенд, Львів, фотографы, Порошенко, военная техника, туризм, искусство, путешествия, депутаты, дизайн, фестивали, живопись, ЗСУ, полиция, ВСУ, США, митинги, столкновения, природа, автомобили, НАТО, политика, Майдан, оккупация, политики, беспорядки, война, мир, футбол, Россия, церковь, корабли, авиация, кошки, выставки, технологии, концерты, Львов, Донбасс, парады, Нацгвардия, катастрофы, суд, Динамо, Саакашвили, цирк, АТО, ВМС, Шахтер, история, аннексия Крыма, вера, женщины, учения, досуг, животные, выборы, милиция, марш, акции, экология, спорт, Верховная Рада, стихийные бедствия, традиции, протесты, архитектура, праздники, музыка, фотоконкурсы, общество, знаменитости, бизнес, Путин, фотопроект, портрет, фотоподборки, заводы, город, мода, пейзажи, самолеты, транспорт, тест-драйв, культура, Карпаты, дети, Киев, люди, джаз, юмор, #Євромайдан, Александр Зубко, солдат Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис фотография, соревнования, Дмитрий Дятлов, Сергей Смоленцев, Одесса, зима, уикенд, Львів, фотографы, Порошенко, военная техника, туризм, искусство, путешествия, депутаты, дизайн, фестивали, живопись, ЗСУ, полиция, ВСУ, США, митинги, столкновения, природа, автомобили, НАТО, политика, Майдан, оккупация, политики, беспорядки, война, мир, футбол, Россия, церковь, корабли, авиация, кошки, выставки, технологии, концерты, Львов, Донбасс, парады, Нацгвардия, катастрофы, суд, Динамо, Саакашвили, цирк, АТО, ВМС, Шахтер, история, аннексия Крыма, вера, женщины, учения, досуг, животные, выборы, милиция, марш, акции, экология, спорт, Верховная Рада, стихийные бедствия, традиции, протесты, архитектура, праздники, музыка, фотоконкурсы, общество, знаменитости, бизнес, Путин, фотопроект, портрет, фотоподборки, заводы, город, мода, пейзажи, самолеты, транспорт, тест-драйв, культура, Карпаты, дети, Киев, люди, джаз, юмор, #Євромайдан, Александр Зубко, солдатВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Із вересня 2020 року школи з російською мовою викладання мають перейти на українську. Станом на 2018-й в Україні було 194 такі школи (за даними міносвіти). Чи готові до змін учителі й батьки? 08.11.2019



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