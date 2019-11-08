Вся красота парусного спорта в 20 кадрах
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08.11.2019
планета Земля
itboat.com
38
Метки: экстрим, яхты, море, парусный спорт, фотоконкурсы.
Вся красота парусного спорта в 20 кадрах
Шорт-лист лучших снимков 2019 года по версии жюри Mirabaud Yacht Racing Image Award
Жюри Mirabaud Yacht Racing Image Award выбрало из 80 претендентов 20 фотографов, которые, по их мнению, достойны попасть в шорт-лист премии. Церемония награждения победителей и призеров состоится в рамках Yacht Racing Forum, который пройдет 25-26 ноября.
Джеймс Томлинсон (James Tomlinson); Швеция. Команда Sled убирает спинакер на чемпионате мира в классе TP52.