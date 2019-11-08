Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 7 ноября, в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы осуждаем незаконную поездку члена российского парламента Журавлева в оккупированную Россией Луганскую область. Продолжается проверка того, посещал ли он участок разведения в Золотом", - заявил он.

Дипломат напомнил, что МИД Украины выразило решительный протест российской стороне и призвало прекратить нарушать суверенитет, территориальную целостность и национальное законодательство Украины.

"Мы призываем СММ ОБСЕ предоставить информацию относительно этой поездки, поскольку наблюдатели Миссии в это время присутствовали на месте, о чем свидетельствуют видеокадры, опубликованные российской пропагандой", - заявил Цымбалюк.

Как сообщал Укринформ, депутат Госдумы РФ, руководитель шовинистической партии "Родина" Алексей Журавлев в начале ноября 2019 года побывал на позициях российских наемников в районе Золотого на временно оккупированной территории Украины в Луганской области.

Ранее, 29 октября, началось разведение сил и средств на участке разведения в Золотом.

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