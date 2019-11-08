«Маски-шоу» в прямому ефірі: невдалий жарт українського телеканалу
08.11.2019 14:41
8 ноября
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Микола Вересень лежить, ДБР шукає: озброєні "спецпризначенці" увірвались до студії "Прямого". Телеканал "Прямий" перепросив за невдалий жарт, коли під час телетрансляції у студію увірвались люди в масках. Представники телеканалу відзначають, що фрагмент вечірнього ток-шоу в п’ятницю із людьми в "балаклавах" і камуфляжі викликав бурхливу реакцію. Вони виправдовують свій перформанс тим, що воліли показати "всю абсурдність ситуації в країні, де "сюрпризи" стаються майже не щодня". Дослівно: "Ми хотіли сказати, що таке може статися з кожним, в будь-який час і в будь-якому місці. Але ми інформаційний канал і жарти - це не наше. Тому телеканал "Прямий" щиро перепрошує, передусім, у наших глядачів, за таку невдалу і недоречну у даному питанні інтерпретацію ситуації". "Когда 200 грн, полученные за участие в телепередаче на ТВ-канале пятого президента Украины, уходят на корвалол в ближайшей аптеке. А кому сейчас легко?", пише блогер Сергій Наумович.