По мнению министра Бородянского, Украинская православная церковь должна указать свою принадлежность к РПЦ в названии.

Об этом он заявил в комментарии изданию Рисы.

Фактически Бородянский озвучил основные тезисы, которые ранее обнародовали сторонники Петра Порошенко.

«Есть контекст, и контекст понятен: с нами развязали войну, и это гибридная война. И Украина, несмотря на то, что на нее напали, не вмешивалась в деятельность церкви Московского патриархата. Мы понимаем, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в России, в Москве. Естественно, что Украина должна каким-то образом учитывать это. И я считаю, что принцип, что церковь должна внести в свое название идентификацию, что она относится к Русской православной церкви - это понятная норма, которая просто определяет, кто есть кто», - отметил министр.

Он также отметил, что власти не должны вмешиваться в дела церкви и предлагать свои формулировки названий религиозных объединений, но в период военной агрессии это уместно, пишет bigmir.net.

«Все должны понимать, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в Москве - через тот же синод… Я считаю, что это нормально, когда страна обозначает, кто есть кто. И мне кажется, что нельзя в этом контексте считать вмешательством. Чтобы люди могли сознательно выбирать. Я не вижу в этом никаких проблем», - считает Бородянский.

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