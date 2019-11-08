|Как вернуть неисправный товар недобросовестному магазину
|08.11.2019 18:04
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Четыре тысячи гривен за неисправный товар. Киевлянин приобрел дорогие наушники, а уже дома выяснилось, что они бракованные. Попытка вернуть их в магазин обернулась настоящим приключением.
За помощью мы обратились к эксперту по защите прав потребителей. Максим Несмиянов объясняет: скорее только это подделка.
Отправляемся в магазин, к нам выходит продавец. Объясняем суть проблемы. На что продавец говорит, что он ничего не решает и уходит говорить по телефону в подсобку. А мы пока осматриваемся вокруг.
"Первое чувство – уголка потребителя не имеется. Скрывается информация о субъекте хозяйственной деятельности, чтобы вы не могли написать жалобу. Потому же и документы выдаются липовые", – рассказывает знаток.
Чтобы выяснить, кому принадлежит ФЛП, и легален ли товар, вызываем полицию. Затем нас соединяют с представителем владельца.
Правда, на чье имя писать заявление, продавец упорно не признается. Даже несмотря на присутствие полиции, которую мы вызвали. Полицейские успокоили: участковый занимается этим делом и имеет все данные. Сейчас он проверяет этот ФЛП. Поэтому мы поверили и решили подождать. На следующий день деньги таки вернули. Сержик уверен – только благодаря журналистам.
"Перезванивает, говорит: "Я тебе скину деньги на карту". Минут 15 и мне приходят средства. Но я добился чего хотел, я вернул деньги я отстоял свои права", – говорит Серж в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".