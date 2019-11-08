В столице Украины стартовала продажа электронных парковочных талонов. Купить абонементы можно через мобильное приложение Privat24. Об этом сообщили в Киевтранспарксервисе.

“Процедура покупки талона для парковки простая и занимает минимум времени. Для этого нужно загрузить мобильное приложение Privat24 на смартфон, найти пункт меню “Транспорт“, далее - “Оплата парковки“, выбрать город, тип талона и ввести номер автомобиля“, - сообщили в компании.

В ведомстве сообщили, что абонементные талоны помогут сэкономить деньги граждан.

“Абонементы на парковку пока существовали исключительно в бумажной форме. Парковка в Киеве, если платить почасово, зависит от зоны парковки 5-7-10 грн. И если пересчитать стоимость пользования парковочными площадками почасово, то в месяц получается внушительная сумма. Именно приобретение абонемента позволяет ее значительно уменьшить“, - рассказал заместитель директора КП Киевтранспарксервис Сергей Сокольчук.

Стоимость абонементов стартует от 310 до 630 грн в месяц, пишет bigmir.net.

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