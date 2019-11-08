|Диетолог рассказала, что следует знать о пребиотиках и пробиотиках
|08.11.2019 19:53
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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram поделилась информацией о пребиотиках и пробиотиках.
Диетолог отметила, что каждый, наверняка, хотя раз слышал эти слова, но все ли знают их значение? Что тебе приходит на ум, когда ты слышишь слово “пробиотик”. Реклама йогуртов? Начнем с того, что это бактерии, а бактерии в свою очередь делятся на “хорошие” и “плохие”. Пробиотики работают на стороне “добра”, и поддерживают баланс микрофлоры кишечника, помогая процессу пищеварения. Содержатся они в кисломолочных продуктах, йогуртах, сметане и в некоторых видах мягких сыров.
Пребиотики в свою очередь НЕ являются бактериями, но они помогают пробиотикам работать в кишечнике. Пребиотики - это клетчатка, которая не переваривается ферментами желудочно-кишечного тракта, но ее прекрасно перерабатывают полезные бактерии.
Источники пребиотиков:
- цельнозерновые продукты - крупы, хлеб;
- овощи;
- фрукты и ягоды.
Пребиотики и пробиотики плотно между собой взаимодействуют и их тандем крайне важен для здорового пищеварения. Также они необходимы для нормального функционирования иммунной системы, 70% клеток которой расположены в кишечнике.
Есть масса вариантов пробиотических добавок, но диетолог считает, что лучше сбалансировано питаться и получать их из еды.