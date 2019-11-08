|Суд ООН встал на сторону Украины в споре с Россией
|08.11.2019 20:49
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"Суд пришел к заключению, что возражения РФ относительно юрисдикции по конвенции о противодействию финансированию терроризма не могут быть признаны", - заявил председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф.
Как сообщает Европравда, решение в пользу Украины поддержали 13 судей, против были трое.
Суд ООН выносил решение не по существу жалобы Украине, а предварительное - относительно юрисдикции, то есть возможности применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в отношении событий на Донбассе. Также на рассмотрении находится жалоба о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Суд отклонил возражения России, которая требовала от суда закрыть дело и утверждала, что эта конвенция неприменима в отношении ее помощи сепаратистам Донбасса.
Таким образом, в дальнейшем Суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.
Кроме того, суд ООН отклонил аргументы РФ в отношении жалобы Украины о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Суд ООН выносил решение о юрисдикции, то есть о возможности применения этой конвенции в отношении дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.