Такое объяснение дали Укринформу в пресс-центре Управления государственной охраны, отметив, что УГО действует исключительно в рамках Закона "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц".

"В Законе говорится, что государственная охрана в случае наличия угрозы жизни или здоровью может осуществляться в отношении народных депутатов Украины, членов Кабинета министров Украины, руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не являются членами Кабинета министров Украины, судей Конституционного Суда Украины и Верховного Суда Украины, председателя Национального банка Украины, председателя Верховной Рады. Решение о целесообразности осуществления государственной охраны в отношении лиц, если есть угроза их жизни или здоровью, принимает Президент Украины по представлению должностных лиц, уполномоченных выступать от имени соответствующих органов государственной власти, или по представлению начальника Управления государственной охраны Украины", - сказали в пресс-центре.

Там также пояснили, что официального обращения от Дубилета Управление еще не получало. Обычно, такое обращение оформляется официальным письмом и отправляется по почте.

Как сообщал Укринформ, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет попросил обеспечить ему государственную охрану, поскольку занимается проблемой рынка теневого алкоголя и координирует проведение конкурсов на высокие государственные должности.

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