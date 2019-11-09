Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"8 ноября в г. Киев по адресу ул. Довженко, 2 в Шевченковском районе (в районе Шулявского путепровода), во время отработки заявки об обнаружении боеприпасов, пиротехническим подразделением МСЦ ГСЧС было обнаружено значительное количество взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по извлечению боеприпасов завершились в 3:20 9 ноября.

По данным спасателей, только извлечен 101 артиллерийский снаряд (47 - калибра 152 мм, 35 ​​- калибра 122 мм, 8 - калибра 105 мм, 11 - калибра 76 мм), 3 минометные мины и 1 ручная граната.

Для проведения работ привлекались 14 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.

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