Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«В этом году учения проходили впервые на Житомирщине, и принимающей стороной были Десантно-штурмовые войска. Основной целью учений для украинской стороны было приобретение опыта по использованию стандартов и процедур НАТО при планировании боевого применения и управлении войсками. Этим мы сделали один шаг в нашем приближении к стандартам НАТО», - отметил командующий десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины генерал-майор Евгений Мойсюк.

По словам бригадного генерала, командира 5-й дивизии вооруженных сил Канады Рока Пелетьера, для Украины опыт таких совместных учений является полезным в рамках налаживания сотрудничества с НАТО и другими странами. От добавил, что изначально «Кленовую арку» спроектировали для Литвы, Польши и Украины, но со временем к ним присоединились и другие страны.

В следующем году такие командно-штабные учения будут проходить в Грузии. В Житомире в этот раз были и грузинские военные.

«Этот тип учений важен для Грузии, потому что мы получаем знания в различных процедурах подготовки боевых действий от стран НАТО. Так как сейчас около 800 военнослужащих грузинской армии находятся в Афганистане, эти учения для нас полезны, и мы их будем применять на уровне своих батальонов», - добавил подполковник Бека Амброладзе, который является начальником штаба по подготовке учений центра для совместимости и сотрудничества НАТО с Грузией.

Во время мероприятия военнослужащим продемонстрировали образцы украинской военный техники.

Как сообщал Укринформ, в Житомире 29 октября стартовали многонациональные командно-штабные учения «Кленовая Арка - 2019». Они проходили при поддержке Вооруженных сил Канады вместе с военнослужащими Вооруженных сил Литвы, Польши и Украины. Всего в них приняли участие почти 300 военнослужащих из Грузии, Болгарии, Канады, Литовской Республики, Республики Польша, Республики Северная Македония, Румынии, Черногории и Украины.

Во время учений участники отрабатывали различные задачи с помощью системы имитационного моделирования боевых действий JCATS.

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