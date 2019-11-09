Деловые Сводки
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|Опубликован рейтинг самых счастливых стран Евросоюза
|09.11.2019 14:07
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Об этом сообщает Евростат.
Более трех четвертей жителей этих стран (76% в каждой) утверждают, что чувствовали себя счастливыми постоянно или большую часть времени в течение последних четырех недель, говорится в исследовании.
Следующие в рейтинге - Люксембург (74% жителей), Испания (72%) и Дания (70%).
Меньше только счастливых людей оказалась в Латвии (31%) и в Болгарии (35%).
Средние места занимают Хорватия (42%), Литва (45%), Греция и Румыния (46%).
По сравнению с 2013 годом доля счастливых людей в ЕС увеличилась более чем на 2% (тогда счастливых было 60%).