У Києві провели Всеукраїнський диктант національної єдності

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До написання радіодиктанту могли долучитися усі бажаючі, тому в Колонній залі КМДА зібралися студенти, викладачі, професори та державні чиновники. Серед гостей були представники різної вікової категорії та професій — від студентів до держслужбовців. Для гостей виступив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Дмитро Загуменний. Він розповів, що разом із колегами долучиться до флешмобу та перевірить грамотність у своєму кабінеті. Також Загуменний зазначив, що близько 150 його колег писатимуть диктант.

Присутні слідкували за трансляцію на великому встановленому екрані. Текст склав та зачитав мовознавець Олександр Авраменко, напередодні він попередив, що вніс норми нового правопису. Диктант отримав назву «Від бересту — до цифри» і розповів про технології, що допомагають українцям обмінюватися інформацією.

Писати диктант прийшли багато учасників, які брали участь у флешмобі минулого року. Вони розповіли, що цього року диктант був зрозумілим і не важким, тому сподіваються на хороші результати. Вперше за дев’ятнадцять років написання диктант можна було перевірити через 15 хвилин після його завершення. Надіслати свій текст учасники могли у вигляді фото, скану або скріншоту із вказаною зворотньою адресою на електронну скриньку Українського радіо, у приватні повідомлення на сторінці Українського радіо у Facebook, або Viber. Автори безпомилкових диктантів отримають заохочувальні призи. Фоторепортажи Популярные теги солдат, бизнес, женщины, депутаты, люди, Киев, город, Порошенко, протесты, США, знаменитости, традиции, учения, фотография, юмор, фотографы, церковь, столкновения, корабли, оккупация, уикенд, заводы, животные, #Євромайдан, архитектура, спорт, аннексия Крыма, Сергей Смоленцев, Дмитрий Дятлов, путешествия, марш, Путин, джаз, война, экология, пейзажи, парады, Майдан, Нацгвардия, культура, туризм, зима, милиция, праздники, фотоподборки, акции, выборы, футбол, ВСУ, авиация, политики, мода, Александр Зубко, история, транспорт, кошки, ВМС, выставки, Саакашвили, самолеты, цирк, дизайн, фестивали, портрет, живопись, стихийные бедствия, общество, фотоконкурсы, Донбасс, Россия, соревнования, катастрофы, досуг, Верховная Рада, мир, технологии, митинги, АТО, тест-драйв, Динамо, беспорядки, искусство, политика, природа, Львов, автомобили, фотопроект, Шахтер, полиция, Одесса, концерты, вера, Карпаты, Львів, суд, дети, ЗСУ, музыка, военная техника, НАТО Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис солдат, бизнес, женщины, депутаты, люди, Киев, город, Порошенко, протесты, США, знаменитости, традиции, учения, фотография, юмор, фотографы, церковь, столкновения, корабли, оккупация, уикенд, заводы, животные, #Євромайдан, архитектура, спорт, аннексия Крыма, Сергей Смоленцев, Дмитрий Дятлов, путешествия, марш, Путин, джаз, война, экология, пейзажи, парады, Майдан, Нацгвардия, культура, туризм, зима, милиция, праздники, фотоподборки, акции, выборы, футбол, ВСУ, авиация, политики, мода, Александр Зубко, история, транспорт, кошки, ВМС, выставки, Саакашвили, самолеты, цирк, дизайн, фестивали, портрет, живопись, стихийные бедствия, общество, фотоконкурсы, Донбасс, Россия, соревнования, катастрофы, досуг, Верховная Рада, мир, технологии, митинги, АТО, тест-драйв, Динамо, беспорядки, искусство, политика, природа, Львов, автомобили, фотопроект, Шахтер, полиция, Одесса, концерты, вера, Карпаты, Львів, суд, дети, ЗСУ, музыка, военная техника, НАТОВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи informator.ua, Київ, Україна 08.11.2019



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