Экс-депута ВР, известна своими националистическим взглядами, Ирина Фарион снова отличилась скандальной выходкой.

Выступая в эфире телеканала "НТА" Фарион снова обрушилась критикой на русскоговорящих украинцев, особенно это касалось украинских защитников, которые говорят на русском. Видео выступления скандального экс-политика появилось в сети.

Могу запросто назвать их москалями. Почему вы говорите на русском языке? Вы живете на какой земле? На украинской. Вы какой хлеб едите?.. Какого вы вцепились в этот мертвый язык? Почему вы так панически за это держитесь? - сказала Фарион.

Она также акцентировала, что многие украинцы предпочитают разговаривать на русском из-за лени.





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